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        Haberler Gündem Güncel Güzelbahçe Belediyesine 2'nci dalga: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Güzelbahçe Belediyesine 2'nci dalga: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Güzelbahçe Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        Güzelbahçe Belediyesine 2'nci dalga

        Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden birinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı; firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        İHA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından çalışmalar derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analiz ve detaylı incelemeler sonucunda, örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 yeni şüpheli tespit edildi.

        Şüphelilerden birinin dosya kapsamında halihazırda tutuklu bulunduğu öğrenilirken, haklarında gözaltı kararı verilen şahıslara yönelik bugün eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

        Gerçekleştirilen baskınlarda A.O.G., İ.K.G., H.G. ve H.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hız kesmeden sürdüğü bildirildi.

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