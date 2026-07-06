Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı
Nevşehir'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:05 Güncelleme:
Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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