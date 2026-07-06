Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

        Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

        Nevşehir'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 arkadaş, serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde kayboldu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, serinlemek için İznik gölüne giren 4 arkadaştan, 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ve 19 yaşındaki Bünyamin Kadı kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine ekipler, gölde arama çalışması başlattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor