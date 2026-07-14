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        Haberler Gündem Politika Şanlıurfa'da CHP'nin 4 ilçesinin yönetimi feshedildi

        Şanlıurfa'da CHP'nin 4 ilçesinin yönetimi feshedildi

        CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararıyla Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alındı, ilçe yönetimleri feshedildi. Kararın 10 Temmuz'daki MYK toplantısında alındığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'de 4 ilçe başkanı görevden alındı

        Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa’nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi.

        İHA'daki habere göre; CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir. Dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazıları, 13 Temmuz Pazartesi (dün) Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın resmî e-posta adresine gönderilmiş ve parti sistemine işlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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