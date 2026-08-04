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        ‘Sokak hakkı’ adı altında haraç isteyen suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

        İş insanlarından 'Sokak hakkı' adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        'Sokak hakkı' diyerek haraç istediler!

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanlarından 'Sokak hakkı' adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Teknik takip ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin, İstanbul genelinde iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek 'Sokak hakkı' adı altında para talep ettikleri, ödeme yapmayı kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, iş yerlerini yağmaladıkları ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

        23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Soruşturmada, 16 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen, 5’i tutuklu bulunan toplam 36 şüpheliden 31’inin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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