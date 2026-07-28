İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanıp, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (27), M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K.; ulusal seviyede aranan (38), N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A. isimli şüpheliler yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan zanlıların; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve askeri yasak bölgelere girme suçlarından arandıkları belirlendi.

Açıklamanın devamında, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.