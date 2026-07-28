Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 27; ulusal seviyede aranan 38 suçlu yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 27; ulusal seviyede aranan 38 suçlu yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadeleri sağlandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        65 suçlu Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanıp, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

        Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (27), M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K.; ulusal seviyede aranan (38), N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A. isimli şüpheliler yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

        Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan zanlıların; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve askeri yasak bölgelere girme suçlarından arandıkları belirlendi.

        Açıklamanın devamında, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!

        Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı E.Y.'nin mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü. Kız çocuğu, yoğun bakımda tedavi altına alınırken anne Özcan, "Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum" dedi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        ABD Çin'e karşı harekete mi geçti?
        ABD Çin'e karşı harekete mi geçti?
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        7 yaşındaki kızının gözü önünde eşini öldürdü
        7 yaşındaki kızının gözü önünde eşini öldürdü
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Aidiyetin zaferi
        Aidiyetin zaferi
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor