Yeni Parti MYK belli oldu
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke olurken, Parti Sözcüsü de Salih Uzun oldu.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 12:43 Güncelleme:
Yeni Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 1. Olağan Kongresi sonrası yapılan ilk toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yeni Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantı yapıldı.
Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Buna göre; Yeni Parti MYK şu isimlerden oluştu:
İDARİ GÖREVLER (14)
POLİTİKA KURULLARI (14)
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