Yeni Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 1. Olağan Kongresi sonrası yapılan ilk toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yeni Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantı yapıldı.

Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Buna göre; Yeni Parti MYK şu isimlerden oluştu:

İDARİ GÖREVLER (14)

No Görev İsim 1 Genel Sekreter Selin Sayek Böke 2 Parti Sözcüsü Salih Uzun 3 Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin 4 Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu 5 İdari ve Mali İşler Özgür Karabat 6 Seçim ve Hukuk İşleri Gül Çiftci Binici 7 Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün 8 Medya ve Kurumsal İletişim Burhanettin Bulut 9 Halkla İlişkiler Aylin Yaman 10 Siyasi Partilerle İlişkiler Engin Özkoç 11 Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler İlhan Cihaner 12 Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Gökçe Gökçen 13 Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin 14 Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu Yunus Emre

POLİTİKA KURULLARI (14)