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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı amcasını palayla öldürdü

        Tartıştığı amcasını palayla öldürdü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı amcasını palayla öldüren zanlı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Kavga sırasında kendisi de yaralanan şahsın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı amcasını palayla öldürdü

        Olay, saat 16.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. E.K. (33) ile amcası İbrahim K. (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, elindeki palayla amcasına saldırdı. Arbede sırasında incir ağaçlarının bulunduğu yeşillik alana düşen amca İbrahim K., yeğeninin palalı darbeleri sonucu ağır yaralandı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli E.K. de yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan polis ekipleri şüpheli E.K.'yi etkisiz hale getirerek suç aletiyle birlikte yakaladı. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise amca İbrahim K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayda yaralanan E.K., ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürüldü.

        Öte yandan, ikili arasında yaşanan kavga ve şüphelinin amcasına ağaç dallarının arasında saldırdığı anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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