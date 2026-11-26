TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun imzasıyla sunulan öneride, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının birinci sırasına, aynı kısımda bulunan Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006’ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin ise üçüncü sırasına alınması ve diğer işlerin sıralamasının buna göre değiştirilmesi istendi.

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ARALIK AYINDA ALTI BİRLEŞİM SAAT 24.00'DE KADAR SÜRECEK

Kabul edilen önergeye göre, Genel Kurul’un 22, 23, 24, 29, 30 ve 31 Aralık 2026 tarihlerindeki birleşimlerinde çalışmalar saat 24.00'e kadar devam edecek. Bu birleşimlerde denetim konuları görüşülmeyecek, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümündeki işler ele alınacak.

Önerge kapsamında Genel Kurul'un çalışma takvimi, kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına göre de yeniden düzenlendi.

Buna göre, 25 Kasım Çarşamba günü Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddelerin oylamalarının tamamlanmasına, 26 Kasım Perşembe günü ise teklifin görüşmelerinin bitirilmesine kadar çalışılacak.

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Kabul edilen önergeyle 1 Aralık Salı günü Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin birinci bölümündeki maddelerin oylamalarının tamamlanmasına, 2 Aralık Çarşamba günü teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına, 3 Aralık Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti’nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bitirilmesine kadar Genel Kurul çalışmalarını sürdürecek.

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TEKLİFİN 15 MADDESİ İKİ BÖLÜM HALİNDE ELE ALINACAK

Önergede ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin İç Tüzük'ün 91'inci maddesi uyarınca temel kanun olarak görüşülmesi kararlaştırıldı.

Teklifin 15 maddesi iki bölüm halinde ele alınacak. Birinci bölüm 1 ila 8'inci maddeleri, ikinci bölüm ise 9 ila 15'inci maddeleri kapsayacak. Önergeyle, teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların süresinin en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesi de öngörüldü.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.