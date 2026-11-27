Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Kasım Perşembe günü il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda, Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle Ağasar Deresi'nin yatağının kapandığı ve Beşikdüzü-Şalpazarı kara yoluna ulaşımın kapandığı hatırlatıldı.

Bölgede 2016'da meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki 4 konutta yaşayan vatandaşların tahliye edilerek Beşikdüzü ilçe merkezindeki konutlara yerleştirildiği, alınan bu tedbirler sayesinde de son yaşanan heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği hatırlatıldı.

Valilik koordinasyonunda, DSİ ve karayolları ekiplerince dere akışını engelleyen malzemenin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Yapılan teknik incelemelerde köprünün taşıyıcı ayağının hasar gördüğü ve mevcut haliyle güvenli ulaşımın sağlanamayacağı belirlenmiştir. Bölgede zemin güvenliğinin sağlanması ve risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar DSİ, Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. Bölgenin coğrafi koşulları ve zemin yapısı dikkate alınarak, yeni köprünün yapımı tamamlanıncaya kadar mevcut güzergahtan ulaşımın sağlanamayacağı değerlendirilmiştir."

Köprünün yeniden yapımına ilişkin etüt ve proje çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün yapımı en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Köprü yapımı tamamlanıncaya kadar Şalpazarı ilçesine ulaşım Korkuthan Mahallesi, Kalegüney mevkii, Şalpazarı. Beşikdüzü-Çıtlaklı-Akçiriş-Çardaklı ve Şalpazarı" ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, alternatif güzergahlarda trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla trafik ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı, sürücülere yönelik yönlendirme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Vali Tahir Şahin ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.