Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin’de denize girilmesine izin verilmeyecek

Karadeniz’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde denize girilmesi yasaklandı.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, boğulma vakalarının önlenmesi ve olası üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan karara titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.