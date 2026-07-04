Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin’de denize girilmesine izin verilmeyecek
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girilmesine izin verilmeyecek. Valilikler, vatandaşların can güvenliği için alınan karara uyulması gerektiğini bildirdi
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:30 Güncelleme:
Karadeniz’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde denize girilmesi yasaklandı.
Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.
CAN GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI
Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, boğulma vakalarının önlenmesi ve olası üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan karara titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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