Yalova merkez Mimar Sinan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katındaki balkon saat 04.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

Binadakiler deprem korkusuyla uyanırken, moloz parçaları caddeye düştü.

Şans eseri yaralanan olmazken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı, binada yaşayan 38 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Binadaki incelemeler sürüyor.