Yapay zeka su kıtlığı mı yaratacak?
Environmental Science & Technology Dergisi'nde yayımlanan yeni bir araştırma, yapay zeka su kıtlığına mı neden olacak tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Araştırma, veri merkezi inşasıyla ilgili su kaynaklı endişelerin neden arttığını gözler önüne serdi. Esra Toptaş yazdı…
Giriş: 27 Kasım 2026 - 16:49 Güncelleme:
Su Politikaları Derneği, yakın zamanda yayımlanan araştırmayı gündeme taşıdı. Araştırma; dünyadaki veri merkezlerinin %25’inin, yılda en az bir ay su kıtlığı yaşanan bölgelerde bulunduğunu; ısınan bir dünyada bu oranın daha da artabileceğini gösteriyor.
Ancak su riskini azaltmanın yolları mevcut.
Bir yapay zeka sunucusunun tükettiği elektriğin neredeyse tamamı ısıya dönüşür. Bu fazla ısıyı uzaklaştırmanın en ucuz yolu ise hem veri merkezinin içinde hem de ona enerji sağlayan elektrik santrallerinde suyun buharlaştırılmasıdır.
Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmanın çarpıcı tespitleri şöyle:
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