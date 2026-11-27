Su Politikaları Derneği, yakın zamanda yayımlanan araştırmayı gündeme taşıdı. Araştırma; dünyadaki veri merkezlerinin %25’inin, yılda en az bir ay su kıtlığı yaşanan bölgelerde bulunduğunu; ısınan bir dünyada bu oranın daha da artabileceğini gösteriyor.

Ancak su riskini azaltmanın yolları mevcut.

Bir yapay zeka sunucusunun tükettiği elektriğin neredeyse tamamı ısıya dönüşür. Bu fazla ısıyı uzaklaştırmanın en ucuz yolu ise hem veri merkezinin içinde hem de ona enerji sağlayan elektrik santrallerinde suyun buharlaştırılmasıdır.

Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmanın çarpıcı tespitleri şöyle:

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