Tokat'ın Niksar ilçesine Yolkonak beldesinde belediye binası önünde tapu teslim töreni düzenlendi.

Törende vatandaşlarla bir araya gelen Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, 61 yıllık sorunun çözülmesinin hemşehrileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yıllardır mülkiyet sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşların tapularının hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Özgür, vatandaşların mülkiyet haklarını güvence altına almak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Verilen sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Özgür, tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.