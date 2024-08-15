Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. 10 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, elde ettiği fonun yüzde 50'sini yem alımları için kullanacak. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görecek firmanın kişi başı en az 33 lot vereceği tahmin ediliyor. İşte, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı ve olası lot miktarı...