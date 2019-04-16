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Dolunay’a doğru Ay Başak burcunda ilerlerken ilk görünüm Mars ile gerçekleşiyor. Hırs, yenilenme arzusu ve cesarete vurgu artarken, gerginlikler olası. Akşamüstü Neptün ile karşıt görünümde. Başkalarının duygularına empati, hassasiyet, karamsarlık artabilir. Algılar duyguların kontrolünde olacaktır. Gece Ay Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümü yapıyor eksikleri tamamlamak haftalık işleri gözden geçirmek için akşam saatlerini değerlendirebiliriz. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık kahverengi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öncülük etmek ve hükmet arasındaki ince çizgiye hassasiyet gösterin, esnek ve uyumlu olmak faydalı olur. Akşam saatlerinde eksikleri gözden geçirip plan yapın, üretim biçiminize dair hedeflere yoğunlaşın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu olaylara karşı takındığınız tutum doğru anlaşılmanızı sağlayacaktır. Anlayış ve şefkat önem kazanıyor. Seyahat, taşınma ihtiyaçları, yaşadığınız çevrede değişim dönüşüm arzusu tetiklenebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu söz ve ifade önem taşıyor. Yaratımlarınızın etkisini eşzamanlı görebilirsiniz. Becerilerinizi artıran konulara, olayların derin sebeplerine odaklanmak gereksiz yükler almamak faydalı olur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kırılgan ve hassas olabilirsiniz. İçe dönüp sizi olduğu gibi yansıtan yeni ifade şekilleri, eylem biçimi tasarlamanızda fayda var. Önerilere açık olun, yakınlarınızla ilgili gelişmeler olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içindeki telaşı sindirmek olayların akışını kabul etmek faydalı olur. Akşam saatlerinde haftalık düzenleme eksik tespiti için vakit ayırmalısınız. Üretmeye engel olan alışkanlıklarınız belirginleşiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatiniz kişisel yaratıcılığınıza odaklayarak zihin beden dengesi sağlayın. Neyi ısrarla reddediyorsanız gün içinde o konudan sınanabilirsiniz. Akşamüstü ilişkilerde empatik tutumların önemi artıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca dengeyi sağlamak adına özverili tavırlar sergileyebilirsiniz. Fazladan sorumluluk almamaya çalışın. Olayları kendi seyrine bırakırsanız hayatın ritmini yakalayıp huzur bulabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu öfke ve kontrol duygularından uzak durmak faydalı olur. Yarattığınız alanın size dönüşü umduğunuzdan kısa sürede gerçekleşecektir. Akşam saatlerinde uzun vadeli hedefleri destekleyen olaylar gelişebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatın döngülerini ve zamanlamanın kendi içindeki kusursuzluğunu anlayacağınız olaylar gelişebilir. Statü, kariyer ve sosyal bilinirlik konularında hareket olası. Akşam saatlerinde üretim ve planlama yapmak için koşullar uygun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu desteklenme arzunuzu karşılayan olaylar gelişebilir. Uzun süredir peşinde olduğunuz projelerden sonuç alabilirsiniz. Sevecen ve anlayışlı tutumlarla ilerlemek akışı hızlandırır.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu geçici hazlara odaklanırsanız öfkeli tutumlar sergilersiniz. Kendinizi ve etrafı zorlamadan olayları akışında değerlendirirseniz yenilenme arzunuzu karşılayan imkanlar gelişebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bağlılıklar ve bağımlılıklar arasındaki farkı anlayacağınız olaylar gelişebilir. Dışardaki dünyanın zorluklarıyla baş etmek için kurduğunuz ilişkilerde sonlanmalar olası. Bireysel yeteneklere güvenip ilerlemek zorundasınız.
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