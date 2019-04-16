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Dolunay’a doğru Ay Başak burcunda ilerlerken ilk görünüm Mars ile gerçekleşiyor. Hırs, yenilenme arzusu ve cesarete vurgu artarken, gerginlikler olası. Akşamüstü Neptün ile karşıt görünümde. Başkalarının duygularına empati, hassasiyet, karamsarlık artabilir. Algılar duyguların kontrolünde olacaktır. Gece Ay Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümü yapıyor eksikleri tamamlamak haftalık işleri gözden geçirmek için akşam saatlerini değerlendirebiliriz. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık kahverengi