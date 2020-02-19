Günlük cilt bakımı nasıl yapılır?

Günlük cilt bakımı rutin olarak uygulanması gereken günlük çevresel etkenlerle; kir ve tozlara maruz kalan cildin temizlenmesi ve bakımı için olması gereken bir uygulamadır. Günlük cilt bakımı uygulayarak ciltte oluşan; yağlanma, kir, siyah noktalar ve sivilce gibi cilt sorunlarını gidermede etkili olacaktır.
Günlük Bakım Uygulamaları
- Günlük cilt bakımı uygulayarak cildin daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak gereklidir.
- Cildin öncelikle temizlenmesi uygun bitkisel içerikli temizleme ürünleriyle yapılmalıdır.
- Cilt tipine uygun olarak; peeling ve maskeler uygulanabilir.
- Cildin üzerinde oluşan sivilce, akne ve lekelerin giderilmesi için bazı maskeler kullanılarak bakım yapılabilir.
- Cildin üstünde oluşmuş pütürlükler ve döküntüler peeling yapılarak temizlenmelidir.
- Cilt yapısına göre nemlendirici ya da kremler sürülmelidir.
- Yoğun kırışık olanlar için ise; serum ve kırışıklık gideren maskeler uygulanabilir.
- Yağlı ciltler için tonik kullanılması önemlidir. Yağ dengesini korur.
- Kuru ciltler için temizleme sütü ya da losyon kullanılarak nemlenmesi sağlanmalıdır.
- Ölü deriden kurtulmasını sağlayan maskeler ile bakım uygulanmalıdır.
- Yağlı ciltler sabah ve akşam olmak üzere iki kez yüz yıkamalıdırlar.
- Kuru ciltler için ise; günde bir kez akşamları temizleme işlemi yapılmalıdır.
- Eğer makyaj yaptıysanız mutlaka gece yatmadan önce temizliğini yapmalısınız.
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