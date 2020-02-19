Günlük cilt bakımı nasıl yapılır?

Günlük cilt bakımı rutin olarak uygulanması gereken günlük çevresel etkenlerle; kir ve tozlara maruz kalan cildin temizlenmesi ve bakımı için olması gereken bir uygulamadır. Günlük cilt bakımı uygulayarak ciltte oluşan; yağlanma, kir, siyah noktalar ve sivilce gibi cilt sorunlarını gidermede etkili olacaktır.

Günlük Bakım Uygulamaları