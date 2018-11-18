Gürcistan'da yaklaşık 650 Türkiye mezunu bulunuyor.

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Gürcistan Türkiye Mezunları Buluşması
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Gürcistan'da "Türkiye Mezunları Buluşması" gerçekleşti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye Mezunları Buluşması" programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Gürcistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) sekiz ülkesi ile toplam ticaretinin, 2 milyar 300 milyon dolar olduğunu düşünürseniz, Türkiye ile olan ticaretinin önemini görebilirsiniz" dedi

18.11.2018 - 03:00 | Güncelleme: AA

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye Mezunları Buluşması" programı düzenlendi.

Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Nejla Demirdağ, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve 100'ün üzerinde Türkiye mezunu katıldı.

Programın açılışında konuşan eski Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Nodar Kharşiladze, Türkiye ve Gürcistan arasında 25 yıldır diplomatik ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Gürcistan'ın siyasi ve ekonomik kalkınmasında Türkiye'nin rolü çok büyük." dedi.

Türkiye mezunu olan Kharşiladze, Türkiye'nin Gürcistan'a her zaman iyi niyetli destek verdiğini ifade etti.

Büyükelçi Yazgan ise Türkiye'nin, Gürcistan'ın birinci ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Gürcistan ve Türkiye arasında 1 milyar 600 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Gürcistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) sekiz ülkesi ile toplam ticaretinin, 2 milyar 300 milyon dolar olduğunu düşünürseniz Türkiye ile olan ticaretinin önemini görebilirsiniz." diye konuştu.

Yazgan, Gürcistan'daki Türkiye mezunlarını, iki ülke arasında gönüllü elçiler olarak, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik çaba sarf etmeye çağırdı.

YTB Başkanı Eren ise Türkiye mezunlarının, Gürcistan ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Şu an 19 ülkede 23 tane Türkiye Mezunu Derneği bulunduğunu kaydeden Eren, "Bu dernekler sivil yapılar, biz tabi ki bunları bir kurum olarak kurmuyoruz, sizler bu derneklerin asıl sahibisiniz. Mezunlar bu dernekleri kuruyor ve bu dernekleri yaşatıyor, bu derneklerin ayakta kalması için sizlerin daha fazla ilgilenmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'DA TÜRKİYE MEZUNLARI DERNEĞİ AÇILDI

Eren bugün ayrıca Gürcistan'da Türkiye Mezunları Derneği'nin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türk devleti olarak Türkiye mezunlarının artmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Eren, "İnşallah bundan sonra da açılan mezun derneği, periyodik olarak mezunlarımızı bir araya getirecek ve aralarındaki irtibatı sağlamaya devem edecek. Mezunlar, Gürcistan olduğu kadar Türkiye'nin de zenginliğidir." diye konuştu.

Gürcistan'da yaklaşık 650 Türkiye mezunu bulunuyor.

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