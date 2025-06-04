Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), 3 dalda aday

BKM ve DOT ortak yapımı, DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 3 dalda aday gösterildi.

Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, Jane Austen’ın klasik romanı Pride and Prejudice’i, bu kez arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor.

ADAYLAR * Nergis Öztürk... Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu * Kardelen Arpacı... Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı * Tomris Kuzu... Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı

İskoç yazar Isobel McArthur’un radikal uyarlaması, klasik metni baştan aşağıya dönüştürüyor; mizah dolu şarkılar, anlık rol ve kostüm değişimleri ve alabildiğine eğlenceli bir anlatımla seyirciye bambaşka bir Austen dünyası sunuluyor.

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Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) tiyatro oyununda; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı; sahnede tüm karakterlere hayat vererek oyunu enerjik, eğlenceli ve cesur bir performansla taşıyor. Her oyuncu, karakterler arasında ustalıkla geçiş yaparken izleyiciye alışılmışın dışında, kadın dayanışması ve bağımsızlık vurgulu modern bir “Gurur ve Önyargı” deneyimi sunuyor.