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Haberler Dünya Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne 'Suriye' çağrısı
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Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar konusunda uzlaşmaya çağırdı

Rusya'nın, Suriye'nin kuzey batısında yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiye Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısından gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) yardım mekanizmasının 12 ay süreyle uzatılması teklifini veto etmesinin ardından BM Genel Sekreteri yardımların hayata geçirilmesi için ülkelere uzlaşı çağrısında bulundu.

Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne 'Suriye' çağrısı
Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne 'Suriye' çağrısı
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AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'ye yardım sağlanması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) uzlaşma çağrısında bulunduğu bildirildi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in Güvenlik Konseyini, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardımların geçiş yetkisini uzatmak için anlaşmaya çağırdığını söyledi.

Farhan Haq, "Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Suriye'ye yardım transfer yetkisinin uzatılmasına ilişkin devam eden tartışmaların sonucunu dört gözle bekliyoruz. Üyelerin anlaşması, Suriye'deki yüz binlerce kişiye hayat kurtaracak yardımların ulaşması için çok önemli." diye konuştu.

Haq, Guterres'in BMGK üyeleriyle önceki oturumlarda, 10 Temmuz'da sona eren yetkisinin uzatılması için Suriyelilere yardım sağlamaya devam etmenin önemi hakkında konuştuğunu hatırlattı.

BMGK'da karar alınabilmesi için Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hep birlikte onay vermesi gerekiyor. Beş daimi üyeden birinin veto etmesi durumunda karar alınamıyor.

Suriye'ye yapılan sınır ötesi yardımlar, cuma toplanan Güvenlik Konseyinde Rusya'nın vetosu nedeniyle dün itibarıyla sona ermişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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