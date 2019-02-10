ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Güvenlik filmi'nin başrollerini Antonio Banderas ve Ben Kingsley paylaşıyor. İşte Güvenlik filmi konusu ve oyuncuları...

GÜVENLİK FİLMİ KONUSU

İş bulamayınca çaresiz kalan eski özel hizmet uzmanı Eddie, bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. İş başındaki ilk gecesinde kapıyı çaresiz küçük bir kıza açar. Küçük kız önemli bir duruşmada tanıktır. Peşinde ise tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan ve becerikli adamlara sahip psikopat bir hırsız vardır.

GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI

Güvenlik filminin kadrosunda Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Gabriella Wright ve Chad Lindberg gibi isimler buluşuyor