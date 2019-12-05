Güzide Mertcan kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Güzide Mertcan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarışma'nın sevilen isimlerinden biri olan Güzide Mertcan iddialı tavrıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İşte Güzide Mertcan hayatı...

GÜZİDE MERTCAN HAYATI

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. 31 yaşındadır. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Güzide Mertcan ablasıyla birlikte 2 bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte Minel Aşk ve She Sea isimli iki markanın sahibi.

Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan'ın 3 çocuğu var. Güzide Mertcan'ın sevdiği yemek tariflerini instagram hesabında paylaşarak kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.