Asgari ücretin yüzde 26 artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına da adeta piyango oldu. 2019'da asgari ücret yüksek düzeyde artınca 61 bin 392 liralık BES yatırımı karşılığında her vatandaşa devlet (bin TL otomatik BES bonusu ile birlikte) 16 bin 342 lirayı teşvik olarak verecek. Rahim AK'ın yazısı
10:00 - MHP lideri Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek.
10:00 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk olacak..
10:30 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.
13:00/15:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, MYK toplantısına başkanlık edecek.
14:00 - TBMM'de, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.