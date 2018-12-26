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BUGÜNÜN AJANDASI

26 Aralık 2018
Sigorta

Devletin sözüne bakan her vatandaşa 16.342 lira

Asgari ücretin yüzde 26 artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına da adeta piyango oldu. 2019'da asgari ücret yüksek düzeyde artınca 61 bin 392 liralık BES yatırımı karşılığında her vatandaşa devlet (bin TL otomatik BES bonusu ile birlikte) 16 bin 342 lirayı teşvik olarak verecek. Rahim AK'ın yazısı

Devletin sözüne bakan her vatandaşa 16.342 lira
Turizm

Güneydoğu turizminin altın çağı başlıyor

Güneydoğu turizminin altın çağı başlıyor

Yaz aylarında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe, gündemden düşmüyor. Öyle ki, 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi gözleri yeniden 12 bin yıllık arkeolojik kazı alanına çevirdi
Gündem

Marmara'da fırtına, Karadeniz'de sel, Doğu'da kar alarmı!

Marmara'da fırtına, Karadeniz'de sel, Doğu'da kar alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettirecek. İşte Türkiye genelinde hava durumu...

Bugünün Ajandası

En kötü üç büyükler!

10:00 - MHP lideri Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek.

Polis takibe aldı! Hademe uyuşturu taciri çıktı!

10:00 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk olacak..

Kotasyon teşviği!

10:30 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.

Kotasyon teşviği!

13:00/15:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, MYK toplantısına başkanlık edecek.

Kotasyon teşviği!

14:00 - TBMM'de, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.

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