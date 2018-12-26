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Devletin sözüne bakan her vatandaşa 16.342 lira

Asgari ücretin yüzde 26 artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına da adeta piyango oldu. 2019'da asgari ücret yüksek düzeyde artınca 61 bin 392 liralık BES yatırımı karşılığında her vatandaşa devlet (bin TL otomatik BES bonusu ile birlikte) 16 bin 342 lirayı teşvik olarak verecek. Rahim AK'ın yazısı