Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası

Kıdemli Habertürk Editörü Ahmet Küçük /
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara sonucunda Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesi bugün başlıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı"na iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar - Türkiye İş Forumu'na katılacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları – Hasan Kalyoncu Üniversitesi" ile "Savunma Sanayii Gaziantep Buluşması" programlarına katılacak. Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları üçüncü gününde Cenevre'de devam edecek.
Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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