Libya'daki sıcak gelişmeleri takip eden Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Dönmez cephe hattına girdi. Sahadaki son durumu an be an kayıt altına aldı. Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Dönmez, Libya'nın meşru yönetimine karşı savaşan ve BM'nin tanımadığı Hafter güçlerinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı açtığı ateş altında kaldı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hafter güçlerinin başkent Trablus'un içine kadar gelmesi hem çatışmaların şiddetlenmesine hem de cephedeki hatların yakınlaşmasına neden oluyor.

HABERTÜRK SIFIR NOKTASINDA

Petrol rafineri tesisine giren Habertürk ekibi, Hafter güçlerine 500 metre kadar yakınlaştı. Habertürk ekibinin bir sonraki durağı cephe hattının sıfır noktasıydı. O anlarda BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Hafter'e bağlı güçler de Habertürk ekibinin bulunduğu noktaya ateş açtı.