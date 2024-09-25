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        Haberler Bilgi Gündem Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Hac ön kayıt başvuruları son gün ne zaman, bitti mi?

        Hac kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: Hac kuraları ne zaman çekilecek?

        Hac ön kayıt ve kura tarihleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklama kapsamında 5 Ağustos tarihinde başlayan hac kayıtlarının son günü ve hac kura tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Hac ön kayıt başvuruları son gün ne zaman, bitti mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:31
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        Geçtiğimiz günlerde HAC Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin sürdüğünü vurgulayarak, hac son kayıt tarihini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Erbaş ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda Hac kuraları yeniden gündeme geldi. İşte Diyanet hac kurası ve kayıt takvimi hakkında detaylar...

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        HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

        Ali Erbaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

        2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

        Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler.

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        HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 27 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek

        2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

        2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 27 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

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        0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

        Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

        Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

        ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        2025 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

        Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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