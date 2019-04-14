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Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 14 Nisan Hadi Ailece ipucu sorusu Instagram'dan, "16 Temmuz 1969'da Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkan bu kişi, 20 Temmuz 1961'de Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmiştir. Sizce kimden bahsediyoruz?" şeklinde yayınlandı. Hadi Ailece bugün 19.30'da takipçileri ile buluşacak. 22.00'da Hadi Spor Gecesi ipucu sorusu cevabı ve joker kodu ise Haberturk.com'da yayınlandı.
HADİ İPUCU CEVABI
14 Nisan Hadi Ailece ipucu sorusu cevabı: NEİL ARMSTRONG
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HADİ İPUCU SORUSU: İLK AYA ÇIKAN KİŞİ NEİL ARMSTRONG KİMDİR?
Neil Louis Armstrong (d. 5 Ağustos 1930 - ö. 25 Ağustos 2012),Amerikalı astronot, Ay'a ilk ayak basan insan.
5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı. 1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.
Ay üzerinde yaptığı yürüyüşte ilk söylediği ve tarihe geçen cümle şudur:
[Bir] insan için küçük, insanlık için dev bir adım.
Bu cümlede "bir" (İngilizce: "a") kelimesi duyulmaz, Armstrong konuşurken unutmuş veya parazit nedeniyle silinmiş olabilir.
Armstrong 1971 yılında NASA'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet vermiştir. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atandı.
7 Ağustos 2012'de tıkanan kalp damarlarının açılması için ameliyat olan Armstrong, 25 Ağustos 2012'de hayata gözlerini yumdu
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