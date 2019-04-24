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24 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu cevabı Instagram'dan yayınlandı, "Bugün sizlere Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında hayata geçirilen ülkemizin yüz ölçümü açısından en büyük yapay baraj gölünü soruyoruz sevgili hadiciler. Burası Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde kurulu olup, enerji ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. Sizce hangi baraj gölümüzden bahsediyoruz" şeklinde yayınlandı. Hadi ipucu bugün 12.30'da Mini Hadi konseptiyle 6 soru ile yarışmacılarının karşısına çıkacak. İşte Hadi ipucu cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU CEVABI
24 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: Atatürk Barajı
HADİ İPUCU SORUSU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAPAY BARAJI
Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde kurulu olup, enerji ve sulama amaçlıdır. GAP Projesi içinde, Karakaya Barajının 180 m mansabında, Adıyaman iline 51 km uzaklıkta, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine ise 24 km uzaklıkta olup, Fırat Nehri üzerinde kurulan barajdır.
1983 yılında inşaatı başlamış olan baraj 1992 yılında işletmeye açıldı. 8 türbine sahip barajın yüksekliği 169 metredir. Kaya dolgu tipinde bir barajdır. Gövde hacmi 84,5 milyon m³'tür. Dış yüzeyi kaya içi kil ve topraktır. Baraj gölünün baskısı ile ilk inşasındaki yüksekliği 10 metre kısalmıştır.
İnşaatına; 4 Kasım 1983 tarihinde başlandı. 1994 senesinde bitirilmesi planlanan baraj; sulama ve enerji elde etmek maksadıyla yapılmıştır. 84.4 milyon m³ kaya ve toprak dolgu ile dolgu hacmi bakımından bugüne kadar dünyada inşa edilen barajlar arasında beşinci sıradadır. Meydana gelen göl alanı 817 kilometrekaredir.
Temelden yüksekliği 169 metredir. Nehir seviyesinden yükseklik bakımından minimum su kotu 513, ideal su kotu 526, maksimum su kotu ise 542 metreye ulaşır. Barajda elektrik üretimi için derinliğin en az 133 metre olması gerekir. Baraj duvarının uzunluğu 1644, eni ise 15 metredir
Dolusavak (fazla su tahliye kanalları) 6 adet olup, her biri 16x17 metre boyutlarında radyal kapaklarla kontrol edilir. Maksiimum su deşarj hızı 544 metre su düzeyinde, saniyede 16.800 metreküptür. Her biri 850 m3/s su boşaltma kapasitesine sahip üç derivasyon tüneli nehrin -akış yönüne göre- sol yakasında bulunur.
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