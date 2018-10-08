Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere ne denir? sorusu bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserler, Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyordu. Ancak bugün yapılan açıklamada artık Pazartesi günleri de hem 12.30'da hem de 20.30'da düzenleneceği belirtildi. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere verilen isim...

HADİ İPUCU: BİRBİRİYLE İLİŞKİSİZ ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN SANATSAL AMAÇLA BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ ESERLERE NE DENİR? (ASAMBLAJ)

Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir.

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