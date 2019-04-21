Hadi ipucu sorusu bugün saat 19.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Patron Bebek filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki konsere köpeğiyle çıkarak 'Patron Bebek filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir? 21 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 21 NİSAN AİLECE HADİ

Ailece hadi bu akşam 19.30'da!

Animasyon türündeki bir çocuk filmi olan Patron Bebek'i kimler izledi sevgili hadiciler? Kardeş rekabeti ya da aileye yeni katılan küçük kardeşi kabullenme gibi sorunlara odaklanan filmde, piyasaya hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan bir şirket var. Bu şirketin adını hatırlayan var mı?

HADİ İPUCU CEVABI: PUPPY CORP

PATRON BEBEK FİLMİ HAKKINDA

Patron Bebek (Özgün adı; The Boss Baby),Amerikan bilgisayar animasyonlu komedi filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilen film Tom McGrath tarafından yönetildi ve Michael McCullers tarafından yazıldı. Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow ve Tobey Maguire'ın sesleri bulunuyor. Komplo, bebekler ile yavru köpekler arasındaki gizli savaşta gizli bir ajan olan bir bebeği konu alıyor.

Patron Bebek 12 Mart 2017'de Miami'de galası yapılmış ve 31 Mart 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 20th Century Fox tarafından yayınlanmıştır. Film eleştirmenlerin karışık eleştirilerini aldı ve dünya çapında 217 milyon dolar hasılat elde etti.

Bir bebek takım elbise giyerek evrak taşıması ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. 7 yaşındaki erkek kardeşi ile çeşitli planlar yaparak güçlerini birleştirip bölge içerisinde oldukça güçlü bir etkiye sahip olan Puppy Corp şirketinin hazırladığı planları bozmak istemektedir.