Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti! O sözler sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri

Hadise, dün gözlerden uzak aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etti.

Ünlü şarkıcının "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem oldu.

Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı salladı.

Şarkıcının takipçileri, "Asla 'asla' deme Hadise!" yorumlarında bulundu.