Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosHadise'nin kulis halleri - Magazin haberleri Instagram

Hadise'nin kulis halleri

Şarkıcı Hadise, kulis hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Konser sonrası kuliste çekilmiş videosunu yayınlayan Hadise, paylaşımına, "Gösteri sonrası parti" notunu düştü

Hadise

Geçtiğimiz günlerde 10 milyon takipçi sayısına ulaşan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez kulis hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Konser sonrası kuliste çekilmiş videosunu yayınlayan Hadise, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şarkıcı, altın rengi elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İşte şarkıcının o paylaşımı:

 

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde küvet pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlü oyuncu HAMİLE! Saadet Işıl Aksoy: Bazı sürprizler çok güzel - Magazin haberleri
FİSKOSÜnlü oyuncu hamile!
Futbolcu Ryan Babel: Galibiyeti ailesi ile kutladı - Magazin haberleri
FİSKOSGalibiyeti ailesi ile kutladı
Futbolcu Martin Linnes: Oldukça üzücü bir durum - Magazin haberleri
FİSKOS"Oldukça üzücü bir durum"
Futbolcu Şener Özbayraklı: Şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz"
Tarkan'dan Liya'lı paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOSTarkan'dan Liya'lı paylaşım
Şeyma Subaşı 'Tepetakla' - Magazin haberleri
FİSKOSŞeyma Subaşı 'Tepetakla'
Sıla ile Hazer Amani'den aşk pozu - Magazin haberleri
FİSKOS"Sevdiğim, yoldaşım"
Hakan Hatipoğlu: Zaman ne çabuk geçiyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Zaman ne çabuk geçiyor"
Gökdeniz Karadeniz ve ailesinin alışveriş günü - Magazin haberleri
FİSKOSKaradeniz ailesinin alışveriş günü
Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti: Konsere geç kalıyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Konsere geç kalıyoruz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X