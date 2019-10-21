Geçtiğimiz günlerde 10 milyon takipçi sayısına ulaşan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez kulis hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Konser sonrası kuliste çekilmiş videosunu yayınlayan Hadise, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şarkıcı, altın rengi elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte şarkıcının o paylaşımı:
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde küvet pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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