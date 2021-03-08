Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Eren K. (48) idaresindeki 42 V 4283 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.
300 METRE SÜRÜKLENDİ
Hafif ticari araç yaklaşık 300 metre TIR dorsesi altında sürüklendi. TIR’ın sürücüsü Eren K. durumu fark ettikten sonra aracını durdurup hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi görünce itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kimlikleri belirlenemeyen 3 kişiyi çıkarttı. İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Ölenlerin cesetleri Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25),Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi. Soruşturmayı sürdüren polis, hafif ticari aracı Abdullah Gökkaya'nın kullandığını saptadı.
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