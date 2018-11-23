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ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca haftada iki-üç kez balık tüketmek de hafızayı güçlendirmede faydalı.