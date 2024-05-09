Otomobil hafriyat kamyonun kasasına düştü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Y.Ç. kontrolündeki otomobil, Balıkayağı Kavşağında çalışma yapılan köprülü kavşak şantiye alanındaki yoldan yaklaşık 4 metre aşağıda park halindeki hafriyat kamyonun kasasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.