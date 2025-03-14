Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu planı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da hafta sonu, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?