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"Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan Mandıra Filozof'u filminin başrolünden, setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum"