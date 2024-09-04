Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!

        Ballon d'Or adayları açıklandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 30 kişilik listede yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 22:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

        France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

        2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

        Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

        REKLAM

        2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

        Jude Bellingham (Real Madrid)

        Ruben Dias (Manchester City)

        Phil Foden (Manchester City)

        Federico Valverde (Real Madrid)

        Emiliano Martinez (Aston Villa)

        Artem Dovbyk (Girona/Roma)

        Erling Haaland (Manchester City)

        Nico Williams (Athletic Bilbao)

        Toni Kroos (Real Madrid)

        Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

        Vinicius Junior (Real Madrid)

        Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

        Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

        Martin Odegaard (Arsenal)

        Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

        Rodri (Manchester City)

        Harry Kane (Bayern Münih)

        Declan Rice (Arsenal)

        Vitinha (PSG)

        Cole Palmer (Chelsea)

        Dani Carvajal (Real Madrid)

        Lamine Yamal (Barcelona)

        Bukayo Saka (Arsenal)

        Hakan Çalhanoğlu (Inter)

        William Saliba (Arsenal)

        Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

        Lautaro Martinez (Inter)

        Ademola Lookman (Atalanta)

        Antonio Rüdiger (Real Madrid)

        Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek