Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde frene bassa da oyuncu gündemden düşmüyor. Dubai ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Çalhanoğlu ailesi Türkiye'de yaşamak istiyor
Hakan Çalhanoğlu gündemi Türkiye gibi İtalya’da da manşetleri süslüyor.
ABD’de önce Lautaro Martinez ardından Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın yaptığı açıklamalar sonrası Hakan Çalhanoğlu da yanıt vermişti.
Hakan’ın “Tarih en çok ses çıkaranları değil, dik duranları hatırlar” sözleri veda sinyali gibi yorumlanırken ikili telefonla bir görüşme gerçekleştirdi.
Lautaro ile Hakan’ın açıklamaları ve mevcut durum üzerine konuştukları ancak orta yolu bulamadıkları öğrenildi.
Lautaro ile Hakan’ın açıklamaları ve mevcut durum üzerine konuştukları ancak orta yolu bulamadıkları öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Inter’in 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli beklentisini şu aşamada karşılayabilecek durumda değil.
Bu transfere 15 milyon Euro gibi bir bütçe ayrıldı; Inter’in geri adım atması bekleniyor.
Diğer yandan Hakan’la ilgilenen tek kulüp Galatasaray da değil.
Suudi Arabistan ve Dubai’den teklifler alan Hakan Çalhanoğlu’nun eşi artık Türkiye’de yaşamak istiyor.