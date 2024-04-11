Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den yeni paylaşımlar
Uzak Doğu tatiline çıkan Hakana Sabancı ve Hande Erçel çiftinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde Japonya tatiline çıkan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, bayramı da Uzak Doğu'da geçirdi.
Daha öncede Japonya tatilinden kareler paylaşan ünlü çiftten yeni paylaşımlar gelmeye de devam ediyor.
Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel, eğlenmek için gittikleri oyun salonundaki görüntüleri; "Bayramda yine çocuklar eğlendi" notuyla karşılıklı olarak takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram