AA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerince ilçenin Bozyamaç köyü kırsal alanında arama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada 4 el bombası, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, bin 400 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 basma düzenekli mayın, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 48 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 pil bloğu, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

270 KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Yine Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Beyazağaç Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.