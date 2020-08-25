AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit Mesut Yıldırım ile ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

KAZADAN BİR AY SONRA ŞEHİT OLDU

Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil de bir ay sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi.