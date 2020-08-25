Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Hakkari'den ve Manisa'dan acı haber!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan Mesut Yıldırım, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil de bir ay sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

hakkari şehit
AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit Mesut Yıldırım ile ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

KAZADAN BİR AY SONRA ŞEHİT OLDU

Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil de bir ay sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Adana'daki yangın kasıtlı çıkartılmış olabilir!"
GÜNDEM"Adana'daki yangın kasıtlı çıkartılmış olabilir!"
Kavga eden gruba ceza yağdı
GÜNDEMKavga eden gruba ceza yağdı
Son dakika haberi! Sel şehidi son yolculuğa uğurlandı
GÜNDEMSel şehidi son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberler... Metrobüs yangınında çarpıcı görüntü!
GÜNDEMMetrobüs yangınında çarpıcı görüntü!
Şiddete müdahaleye hukuk ne diyor?
GÜNDEMŞiddete müdahaleye hukuk ne diyor?
Son dakika haberi! Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu!
GÜNDEMAnkara'da okul servisi ücretleri belli oldu!
Şoke eden görüntü! Vezneciyi tokatladı! Bir kadını yumrukladı! Şehir magandası!
GÜNDEMVezneciyi tokatladı! Bir kadını yumrukladı! Şehir ...
Parkta işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
GÜNDEMParkta işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Karısını öldürecekti! Kendisi öldü! Venera masum mu?
GÜNDEMKarısını öldürecekti! Kendisi öldü! Venera masum mu?
Son dakika haberler... Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasında önemli gelişme!
GÜNDEMBeylikdüzü'ndeki helikopter kazasında önemli gelişme! ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X