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        Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:32
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        Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.

        Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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