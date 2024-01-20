Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

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