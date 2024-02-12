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        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Hakkari'de yangın çıkan evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:40 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:14
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        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Hakkari'de yangın çıkan evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Keklikpınar Mahallesi'nde Tevfik Erdem'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

        Yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Aynı mahalledeki bir araç tamir atölyesinde de çıkan yangını ekipler söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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