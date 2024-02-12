Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Aynı mahalledeki bir araç tamir atölyesinde de çıkan yangını ekipler söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

Keklikpınar Mahallesi'nde Tevfik Erdem'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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