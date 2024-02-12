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        Başkan adayı, belediyeye 7,5 milyon lira ödeyip, ücretsiz ulaşım vaadini uygulamaya soktu

        HAKKARİ'nin AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, 'ücretsiz ulaşım' vaadi kapmasında Hakkari Belediyesi'ne parasını ödeyerek 31 Mart'a kadar halka ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:15
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        Başkan adayı, belediyeye 7,5 milyon lira ödeyip, ücretsiz ulaşım vaadini uygulamaya soktu
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        HAKKARİ'nin AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, 'ücretsiz ulaşım' vaadi kapmasında Hakkari Belediyesi'ne parasını ödeyerek 31 Mart'a kadar halka ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı. 

        Yerel seçimler için adayların çalışmaları devam ederken, 78 bin 500 nüfusu olan Hakkari'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı iş insanı İsmet Ölmez, seçim bürosu açılışı sırasında verdiği 'ücretsiz ulaşım' vaadini uygulamaya soktu. Kayyım tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini kullanarak kent merkezine gelen veya merkezden yaşadıkları mahalleye para ödemeden ulaşım sağlayanlar Ölmez'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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