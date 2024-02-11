Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Ekipler, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açtı.

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