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        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:12
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        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

        İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

        Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı Tuğ Tepe bölgesindeki ekipler, kapalı yolun büyük bir bölümünü açtı.

        Ekipler, kalan kısmın da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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