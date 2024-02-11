GÜNCELLEME - Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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