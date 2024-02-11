Şemdinlili gençler yöresel kıyafetleri ve tahta kayak takımlarıyla kar festivaline katıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen gençler, giydikleri yöresel kıyafetleri ve tahta kayak takımlarıyla kentte beşincisi düzenlenen kar festivaline katıldı.

Kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Kar Festivali"ne kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaş katıldı, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Şemdinli'nin Aşağı Kayalar köyünden gelen gençler de giydikleri yöresel kıyafetler ve tahta kayak takımlarıyla festivali renklendirdi.

Pistlerde yaptıkları kayakla dikkati çeken gençler, çevredekilerle fotoğraf çektirdi.

Gençlerden Hüsamettin Eren, AA muhabirine, köyden tahta kayak takımlarını alarak festivale katıldıklarını söyledi.

Profesyonel kayakçılarla pistlerde kayak yaptıklarını belirten Eren, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Burası muhteşem bir yer. Tahta kayak ekibiyle güzel aktiviteler yapıyoruz. Yaklaşık 40 kişilik bir grubuz. Daha önce kayak takımları almıştık ama yetmedi. Tekrar tahta kayaklarla devam ediyoruz. İlerde olursa tahta kayaklarla da kaymak isteriz. Festival çok güzel geçiyor. Çok fazla katılım var." diye konuştu.

Bekir Avcı da yöresel kıyafetleriyle festivale katıldıklarını, vatandaşların kendilerine ilgi gösterdiğini dile getirdi.