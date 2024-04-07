Yüksekova Belediyespor, play-off maçında rakibiyle berabere kaldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off yarı final maçında Yüksekova Belediyespor, Antalya Denizspor ile 2-2 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off yarı final maçında Yüksekova Belediyespor, Antalya Denizspor ile 2-2 berabere kaldı.
Şehir stadında sağanak altında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda 2-1 yenik duruma düşen Yüksekova Belediyespor, maçın son dakikalarında bulduğu golle durumu eşitledi.
Karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.
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