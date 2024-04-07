Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova Belediyespor, play-off maçında rakibiyle berabere kaldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off yarı final maçında Yüksekova Belediyespor, Antalya Denizspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova Belediyespor, play-off maçında rakibiyle berabere kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off yarı final maçında Yüksekova Belediyespor, Antalya Denizspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Şehir stadında sağanak altında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

        İkinci yarıda 2-1 yenik duruma düşen Yüksekova Belediyespor, maçın son dakikalarında bulduğu golle durumu eşitledi.

        Karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadrolar açıklandı! Fenerbahçe U19 ile...
        Kadrolar açıklandı! Fenerbahçe U19 ile...
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu bir haftada açıldı
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu bir haftada açıldı
        11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı
        11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı
        Hakkari'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, mazbatasını aldı
        Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, mazbatasını aldı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönü...
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönü...
        Derecik Belediye Başkanı Dinç mazbatasını aldı
        Derecik Belediye Başkanı Dinç mazbatasını aldı