Şemdinli Kaymakamı Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaymakam Ateş daha sonra ilçedeki kontrol noktalarında görev başında olan polisleri ziyaret ederek hayırlı görevler diledi.

Ateş, "Emniyet teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlar, tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü ve beraberindeki polisleri kabul etti.

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