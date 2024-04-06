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        Şemdinli Kaymakam Ateş, kanser hastalarını ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ilçede kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:35
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        Şemdinli Kaymakam Ateş, kanser hastalarını ziyaret etti
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        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ilçede kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti.

        Altınsu köyü ve Yeni Mahallede kanser tedavisi gören hastaları ziyaret eden Ateş, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Erken teşhisin kanser tedavisinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adım olduğunu belirten Ateş, hastalara sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve kanser taramalarını ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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